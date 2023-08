Controlli sulla movida: polizia e finanza in azione

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della "movida", gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Vomero e Bagnoli, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, del Reparto Mobile e delle Unità Cinofile antidroga della Guardia di Finanza, hanno effettuato controlli nelle zone di Mergellina, al Vomero e Bagnoli. Nel corso del servizio gli operatori, a Mergellina, hanno identificato 172 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, controllato 36 veicoli e contestato due violazioni al Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica; sono stati infine, controllati 5 esercizi commerciali elevando 2 sanzioni amministrative per mancata emissione di scontrino fiscale.

Ancora, gli agenti del Commissariato Vomero a San Martino, nelle piazze Vanvitelli, Medaglie D'Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone hanno identificato 31 persone, di cui 8 con precedenti di polizia. In zona Coroglio, i poliziotti del Commissariato Bagnoli hanno identificato 61 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllato 10 veicoli, 6 esercizi commerciali e contestato due violazioni al Codice della Strada per mancata revisione periodica; infine, hanno denunciato un parcheggiatore abusivo. In campo, nei controlli sulla movida nelle zone nevralgiche della città, anche gli agenti della Polizia Locale con pattugliamenti sia a piedi che in auto. Sono state controllate 26 attività commerciali nel centro storico, nella zona "baretti Chiaia", al Vomero e nelle aree limitrofe alla stazione centrale, con quattordici verbali per l'occupazione abusiva del suolo pubblico, la mancanza di autorizzazioni amministrative e di impatto acustico.

Controllata anche l'area mercatale di via Bologna, dove sono stati contestati ventidue verbali per l'occupazione di suolo ed effettuati due sequestri a carico di venditori abusivi. Per il rispetto delle norme previste dal codice della strada gli agenti, nelle sole piazza Vanvitelli e via Aniello Falcone, hanno elevato circa 350 verbali. Un'ulteriore attività è stata condotta dal personale della Unità operativa San Lorenzo ,intervenuta in via Nicola Amenta per un controllo amministrativo presso un'attività di autolavaggio. Il titolare, sebbene autorizzato amministrativamente, si era impossessato di un'area pubblica di circa 130 mq dove aveva posizionato tutti gli arredi e le attrezzature utili per la propria attività. Al termine del controllo al trasgressore veniva contestato, oltre all'occupazione abusiva di suolo pubblico, anche l'installazione non autorizzata di insegne pubbliche,la violazione delle norme sull'impatto acustico, il non aver effettuato la raccolta differenziata. Per lui sono scattate anche denunce all'autorità giudiziaria, per occupazione abusiva suolo pubblico, l'immissione dei reflui prodotti direttamente nella rete fognaria e la presenza di lavoratori extracomunitari sprovvisti di documenti all'atto del controllo.