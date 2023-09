Movida a Chiaia: raffica di controlli

Nel corso della prima giornata del fine settimana a Napoli i controlli della Polizia locale si sono concentrati nelle zone del centro cittadino, in particolare, agenti appartenenti al Reparto di Investigativa Centrale e dell'Unità Operativa di Chiaia, hanno fermato e denunciato in stato di libertà due persone, tra cui un minorenne, che circolavano a bordo di un motoveicolo. Insospettiti dall'atteggiamento dei due fermati gli agenti hanno proceduto alla perquisizione, trovandoli così in possesso di un connettore in grado di bypassare la centralina elettronica e consentire l'accensione dei veicoli anche in assenza della chiave. In più, il minorenne, è risultato in possesso di un coltello a scatto con lama di 20 cm.

I Caschi Bianchi provvedevano al sequestro dell'arma da taglio, dello scooter sul quale viaggiavano e dell'apparecchiatura elettronica. Nel rispetto della normativa vigente il minorenne è stato affidato ai genitori convocati sul posto, con l'avviso di vigilare con maggiore attenzione sulla condotta del proprio figlio. In via Carducci, in seguito alla segnalazione di un utente, è stato fermato, sanzionato e denunciato un parcheggiatore abusivo. Confiscato il denaro trovato in suo possesso, considerato introito dell'attività illecita. Molti i controlli eseguiti dal personale dell'Unità Operativa Avvocata nei Quartieri Spagnoli.

In Piazzetta Olivella in seguito al controllo, è stata sanzionata un autorimessa risultata sprovvista di autorizzazione, di concessione del passo carrabile per aver collocato auto su suolo pubblico nelle adiacenze dell'attività. Contestualmente, nelle zone limitrofe, gli agenti hanno elevato 38 verbali per soste irregolari dei veicoli. Poco distante, in Vico Salita Paradiso, sempre gli agenti dell'Avvocata hanno sequestrato 120 confezioni di bottiglie d'acqua perché esposte agli agenti atmosferici ed ancora mentre, in piazza Montesanto, sono stati sequestrati oltre 1000 articoli, tra borse contraffatte, occhiali e articoli di bigiotteria posti in vendita.