Blitz anti-movida: alcol a minori e sosta irregolare

In attesa dell'ordinanza comunale, Polizia e vigili urbani in strada contro i crimini legati alla movida. Attenzione concentrata sul centro storico di Napoli, in particolare in largo San Giovanni Maggiore, via Enrico De Marinis, via Nilo, largo Banchi Nuovi, via Benedetto Croce, via San Giovanni Maggiore Pignatelli e via Santa Maria di Costantinopoli. Identificate 116 persone e controllati 6 locali commerciali. Il titolare di un bar in via San Giovanni Maggiore Pignatelli è stato denunciato per violenza privata e interruzione di pubblico servizio poiché, con fare minaccioso, ha inveito contro i poliziotti che, a suo dire, con la loro presenza scoraggiavano l’afflusso della clientela presso il suo esercizio. In via Cesare Battisti rimosse 15 autovetture parcheggiate in divieto di sosta.

Le pattuglie della municipale hanno controllato altre 91 attività con particolare attenzione alla vendita di alcolici. Sessanta i verbali elevati per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione d’impatto acustico. Ben 93 le automobili in sosta irregolare rimosse, di cui 32 nella sola Via Luigia Sanfelice. Sette i parcheggiatori abusivi recidivi sanzionati e deferiti all’Autorità Giudiziaria locale perché sorpresi a esercitare l’attività.