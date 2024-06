Movida selvaggia in città: trovati 17enni armati di coltelli

Due 17enni sono stati sorpresi in possesso di coltelli la scorsa notte a Napoli dai Carabinieri impegnati nei controlli nelle zone maggiormente frequetate dalla movida, a Chiaia, nei Quartieri Spagnoli e nel centro storico. Il primo minorenne è stato trovato in via Toledo con un coltello lungo 15 centimetri, mentre l'altro, che passeggiava in compagnia di coetanei poco distante da via Toledo, aveva tra le mani una lama lunga 17 centimetri.

Entrambi hanno spiegato ai Carabinieri di avere il coltello "per difendersi". In via Orsini i carabinieri hanno denunciato un parcheggiatore abusivo già sottoposto a Dacur. In via Pantaleone i militari hanno arrestato un 47enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, che nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari viaggiava a bordo di uno scooter rubato. Dovrà rispondere di evasione e ricettazione. Controlli a tappeto, insieme a personale della Asl Napoli 1 Centro e agli agenti della Polizia municipale, nelle attività commerciali dei Quartieri Spagnoli.

Sono stati sanzionati quattro ristoratori ai quali sono state contestate violazioni inerenti i requisiti igienico sanitari e, in un caso, l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Per gli imprenditori 22mila euro di sanzioni e un sequestro complessivo di 300 kg di alimenti privi di tracciabilità o riposti in ambienti privi dei requisiti minimi igienico-sanitari. Controlli anche per il rispetto del codice della strada: in piazza Dante sono stati sorpresi sei scooter che sfrecciavano nella zona pedonale, due i mezzi sequestrati.