"Uffici della Motorizzazione chiusi da due giorni": la denuncia

"La sezione napoletana del Dipartimento dei trasporti, un tempo meglio conosciuta come la Motorizzazione, da due giorni si sta caratterizzando attraverso una grave interruzione di pubblico servizio. Gli uffici sono chiusi. Non accadeva da tantissimi anni mi segnalano coloro che operano in questo comparto. Non c'è l'ombra di un usciere, impiegato, funzionario o dirigente negli uffici partenopei. E così da 2 giorni centinaia e centinaia di cittadini automobilisti sono privati di un servizio fondamentale, non potendo effettuare immatricolazioni, passaggi di proprietà ed una valanga di attività accessorie". Lo denuncia l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.