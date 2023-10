Piazza Dante ostaggio dei motorini: a decine nell'isola pedonale |VIDEO

Piazza Dante ostaggio dei motorini. Ogni weekend la scena è sempre la stessa: decine di scooter sfrecciano tra passanti e tavolini, qualcuno impenna. In sella ai ciclomotori, due o tre giovanissimi insieme, rigorosamente senza casco. Una deriva che ha assunto dimensioni preoccupanti. Il video che pubblichiamo è stato postato sulle sue pagine social dal deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Borrelli.

"E’ assurdo - scrive il parlamentare - che tutto questo accada senza il minimo controllo da parte delle forze dell'ordine, sotto le finestre del comando di polizia municipale. Basterebbe un presidio fisso dei nostri agenti per fermare questa follia. Invece questi piccoli incivili effettuano le loro scorribande completamente indisturbati, ovviamente senza indossare il casco e anche in tre o quattro su un solo motorino. Presto o tardi qualcuno sarà investito da questi incoscienti o reagirà violentemente a tali soprusi. Non è possibile che in questa città si debba attendere sempre la tragedia prima di agire. Chiedo che si intervenga immediatamente e con fermezza per porre fine a questo delirio che rappresenta un pericolo serio per tutti. Le istituzioni non possono restare a guardare inermi mentre le più basilari regole del vivere civile vengono calpestate con disprezzo".

In effetti, a colpire è la totale assenza di personale in divisa in una zona ad alta concentrazione di persone, soprattutto il venerdì e il sabato sera, e dove c'è un'altra emergenza: quella dei parcheggiatori abusivi che in tutta l'area vessano gli automobilisti con quelle che a tutti gli effetti, sono estorsioni.