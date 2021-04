Auto e motoveicoli parcheggiati in strada senza assicurazione: il sequestro nel cuore di Napoli

Stamattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti dell’Ufficio Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio nella zona del Rione Sanità.

In via dei Cristallini, vico San Felice, via Antonio Villari, vicolo Maresca, via Sanità, vico Lammatari, vico Santa Maria del Pozzo, via Montesilvano e via Vincenzo de Monte le forze dell'ordine hanno sequestrato 47 motoveicoli e 11 autovetture parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.