Picchia un motociclista con un bastone: denunciato un 72enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nazionale hanno notato un motoveicolo e un’auto con la portiera aperta al centro della strada e, poco distante, un uomo che con un bastone di legno stava colpendo un giovane che provava a proteggersi con un casco.

I poliziotti li hanno raggiunti e hanno bloccato l’aggressore trovandolo in possesso di un coltello a serramanico che è stato sequestrato. La vittima ha raccontato che, poco prima, l’uomo era sceso dalla sua auto e l’aveva aggredita con un bastone, per futili motivi, minacciandola di morte. Infine, gli operatori hanno controllato la vettura dell’uomo dove hanno rinvenuto un altro coltello a serramanico. Un 72enne di Torre del Greco con precedenti di polizia è stato denunciato per minaccia, lesioni personali e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.