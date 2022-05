Arrivano le moto sanitarie: quattro mezzi all'Asl Napoli 1

Quattro moto sanitarie saranno a disposizione della cittadinanza di Napoli e dell'isola di Capri. Ad annunciarlo è l'Asl Napoli 1 Centro, competente sui due territori. Tre moto sono in servizio a Napoli con postazione Annunziata, Chiatamone e piazza Trieste e Trento, e una a Capri. L'Asl Napoli 1 Centro, "da tempo in difficoltà di organico per mancanza di medici e infermieri - ricorda una nota - mette in campo 4 moto sanitarie per accelerare i soccorsi relativi a patologie da codice rosso come l'arresto cardiaco e l'infarto del miocardio e da codici di minore gravità. La scelta è stata valutata dal direttore generale Ciro Verdoliva, in sinergia con il direttore della Uoc Cot 118-Attività territoriali Giuseppe Galano. La destinazione ha tenuto conto del territorio dove il traffico è molto elevato ovvero, come per l'isola di Capri, delle stradine strette, che rendono l'intervento di emergenza più arduo rispetto alle altre parti del territorio".

Le moto sanitarie saranno in servizio 12 ore al giorno con l'equipaggio composto da un autista soccorritore e un infermiere con esperienza consolidata sull'emergenza, in grado di gestire le criticità nel più breve tempo possibile, in quelle situazioni nelle quali il tempo è un fattore cruciale. L'équipe sanitaria in sinergia con la Centrale operativa 118 valuterà caso per caso l'intervento con il medico di centrale e potrà eventualmente somministrare i farmaci salvavita, sempre sotto la guida del medico della centrale, guadagnando minuti preziosi in attesa che arrivi l'ambulanza per trasportare il paziente in ospedale, ovvero potrà, sempre sotto la guida del medico di centrale, discriminare i codici di minore gravità indirizzandoli alla medicina territoriale ed evitare il trasporto in ospedale. L'infermiere, in caso di arresto cardiaco, può effettuare il primo soccorso con il defibrillatore; in caso di sospetto di infarto può effettuare l'elettrocardiogramma, inviarlo grazie alla telemedicina alla centrale cardiologica e, se l'esame conferma l'infarto, somministrare i primi farmaci salvavita sempre sotto la guida del medico di centrale. L'intervento immediato della rianimazione cardiopolmonare delle moto sanitarie può scongiurare il pericolo di morte improvvisa in caso di arresto cardiaco o infarto, oltre che essere di aiuto in caso di lipotimia o di piccoli traumi.