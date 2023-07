Mostra per l'Ucraina al Maschio Angioino, vandalizzati dipinti con scritte pro Russia

Ignoti hanno vandalizzato nella notte con scritte pro Russia i dipinti della mostra "La guerra e la pace in Ucraina", a cura dell'associazione culturale "Arte Reale", in esposizione al Maschio Angioino, nell'antisala dei Baroni.

"Sono entrati, infiltrandosi nel Maschio Angioino, e imbrattando e deturpando le opere dei bambini ucraini con la 'Z' filorussa. Un atto criminale che non può rimanere impunito. Chiederemo subito a chi di dovere di intervenire, denunciando e perseguendo tali soggetti. Non è assolutamente accettabile quanto accaduto stanotte", denuncia il vice presidente del Consiglio comunale di Napoli Salvatore Guangi, tra i promotori della mostra.

"Da vicepresidente del Consiglio comunale chiedo al sindaco Manfredi di attivarsi immediatamente per posizionare delle telecamere di sorveglianza interne al Maschio Angiono, tra la sala dei Baroni e l’antisala in particolare, perché il palazzo istituzione del Consiglio comunale napoletano non può essere così vandalizzato", aggiunge il consigliere comunale di Forza Italia.