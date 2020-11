Addio a "Zio Pietro", storico ristoratore di Lettere ucciso dal Covid

Si è spento a 65 anni Pietro Calabrese, da tutti conosciuto come Zio Pietro, decano dei ristoratori di Lettere. Il suo cuore ha smesso di battere oggi. Zio Pietro era stato colpito dal Covid. La morte è avvenuta mentre attendeva in ambulanza da diverse ore il ricovero all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

"Oggi non ci saranno aggiornamenti ma uniamoci in silenzio ed in preghiera, perchè viviamo ancora una domenica di lutto. A distanza di una settimana, ancora nel giorno del Signore, piangiamo un altro concittadino che questo maledetto virus ci porta via. Ci lascia un uomo buono, perbene, un gran lavoratore, tutto lavoro e famiglia, silenzioso e dalle buone maniere, un decano dei ristoratori letteresi. Per tutti quella della mia generazione il nostro ZioPietro, sempre gentile e disponibile con tutti, altruista e dal grande cuore. Perdiamo un altro pezzo della nostra storia recente, un ristoratore che con il suo locale ha portato il nome della nostra città in giro per la Campania e non solo: Ristorante Il Funtaniere. La sua creatura, la sua vita, i suoi grandi sacrifici condivisi con la sua famiglia, moglie, figlie, nipoti, generi, fratelli, cognati, tutti sempre uniti, una gran bella famiglia. Ed è proprio questo il clima che #sindabambino ho respirato entrando in quel locale ristorante-pizzeria. Mi sono sentito in famiglia, accolto come uno di loro. E queste mie impressioni vi posso garantire sono condivise dalla gran parte dei letteresi e non solo. A tutti loro quindi, a questa grande e bella famiglia, va il cordoglio della intera città. Un lutto reso ancora più tragico dal non poter accompagnare Zio Pietro nel suo ultimo viaggio verso la casa del Signore, anche se siamo sicuri che la in Paradiso già sono pronti gli angeli ad accoglierti, aspettano la tua pizza...... Ciao Pierino "in paradiso ti accolgano gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri, e ti conducano nella santa Gerusalemme. Ti accolga il coro degli angeli", scrive su facebook Nino Giordano, sindaco di Lettere.