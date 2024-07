Quartiere in lutto per la morte di "Zio Mario": aveva 43 anni

Un grande lutto ha colpito il rione Sanità. Tutti, in queste ore, piangono, Mario Mancini, 43 anni. "Zio Mario", così come tutti lo chiamavano, lascia nel dolore il padre, i figli, parenti e amici. un grande dolore per tutta la comunità che in queste ore si sta stringendo alla famiglia.

I funerali si terranno domani, 10 luglio 2024, alle ore 17,15 presso la chiesa di San Francesco e Santa Chiara al lotto "0" a Ponticelli. La notizia della sua prematura scomparsa ha subito fatto il giro anche dei social dove sono comparsi tanti messaggi per lui e la sua famiglia.