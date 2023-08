Lutto in città, addio a "zio Fifino": "Una vita dedicata ai più piccoli"

Lutto a Marigliano per la morte di "zio Fifino" - così come tutti lo conoscevano, volto storico legato al mondo dello sport cittadino. A dare l'annuncio della sua scomparsa è, via social, la AASD Promobasket Marigliano 2003.

Questo il post: "Ciao Zio Fifino! Stamattina te ne sei andato lasciando un vuoto incolmabile in tutta la città di Marigliano. Hai dedicato una vita alla pallacanestro cittadina e regionale come arbitro, allenatore, dirigente, tifoso ma soprattutto come “Zio” di tutti, si perchè tutti ti chiamavano “Zio Fifino” e forse per questo il tuo impegno era soprattutto per i più piccoli, quelli delle giovanili e del minibasket! Oggi è un giorno triste per noi, ma allo stesso tempo vogliamo ricordarti con gioia, quella gioia che sprizzava dal tuo vocione quando ci salutavi. Ciao Zio Fifino!".