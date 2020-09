Era il "cellaro" di tutti: si è spento zì Aniello Liguori

Una brutta notizia per tutti gli abitanti di Torre Annunziata. È venuto a mancare, all'età di 88 anni, zi' Aniello Liguori, per anni gestore della vineria storica di via Niccolò d'Alagno.

Una persona benvoluta da tutti e conosciutissima, ironica, goliardica, ricca di umanità.

Molti lo ricordano girare per il centro storico cittadino col suo carrettino di bottiglie, così come ricordano il suo negozio, a lungo ritrovo per un gran numero di persone.

Aniello Liguori è stato anche "bidello" al Marconi, dove tantissimi studenti lo ricordano, nonché fedelissimo della Madonna e storico della processione del 22 ottobre.

Il corteo funebre si è fermato davanti alla sua cantina.