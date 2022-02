Lutto al Monaldi: addio a Zaccaria, storico caposala

Un grander lutto ha travolto le comunità di Giugliano e di Napoli. Le due città piangono la prematura scomparsa di Zaccaria De Carlo, storico caposala dell’ospedale Monaldi. Zaccaria è morto a 67 anni, ortato via da un brutto male contro il quale combatteva da tempo.

La notizia della sua morte ha gettato nel dolore i tanti che lo hanno conosciuto e che ne parlano come di una persona sempre gentile e disponibile. Sono tanti, infatti, i messaggi condivisi sui social per lui. Un collega, ad esempio, ricorda: "Sono stati giorni molto duri da vivere e purtroppo nonostante gli sforzi di tutte le persone che ti vogliono bene, sei volato su. Sei stata una persona molto importante per me e gran parte delle doti del Coordinatore che ho acquisito, me le hai donate tu. È brutto questo epilogo e ancora non riesco a credere che sia una tragica realtà”