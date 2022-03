Yuri ucciso a 29 anni da un infarto: era diventato papà da pochi mesi

Lutto a Napoli per la morte improvvisa di Yuri Veglianti, genero del titolare di Tufano Gomme. Yuri, 29 anni, è stato ucciso ieri sera da un infarto che non gli ha lasciato scampo. A piangerlo, in queste ore, la moglie Giusy che solo qualche mese fa lo aveva reso padre.

La notizia ha sconvolto l'intera comunità cittadina. Tutti ricordano Yuri per la sua grande disponibilità e per la passione per il Napoli Calcio. Sui social, un utente scrive: "Mi hai spezzato il cuore fratello, riposa in pace ovunque tu sia"..In segno di lutto, tutti i punti vendita del gruppo Tufano gomme sono stati chiusi al pubblico.