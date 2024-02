Lutto nel mondo dell'imprenditoria: addio a Wolf "Voila" Chitis

Lutto a Napoli per la morte di Wolf Chitis, per tutti Volia. Il noto impreditore è venuto a mancare a 90 anni. Chitis è stato una delle figure più importanti dell'imprenditoria del ventesimo secolo. Si è spento a Roma. Negli anni Ottanta, aveva portato - nella carica di presidente - la sua società di costruzioni, la “Fondedile” ad essere tra le prime dieci aziende d’Italia.

Con la stessa aveva avuto prestigiosi incarichi quali il consolidamento di Ponte Vecchio a Firenze, della Torre di Pisa e delle piscine del Foro Italico a Roma. Inoltre, è stato presidente dell’Acen (Associazione costruttori edili di Napoli). Grande la sua passione per il tennis: ha rivestito la carica di presidente del Tennis Club Napoli negli anni '90. Amante anche del mare, per anni è stato proprietario del veliero “Mariette”, uno degli scafi d’epoca più conosciuti e ammirati del mondo.

Tanti i messaggi per lui e per la sua famiglia. Uno di questi porta la firma del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Oggi è venuta a mancare una persona che difficilmente si potrà dimenticare. Wolf Chitis, per tutti Volia. Un gran signore, discreto e protagonista allo stesso tempo di una vita vissuta come ambasciatore del saper vivere".