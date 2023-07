Lite al Vulcano Buono, 28enne muore accoltellato

Nel tardo pomeriggio il personale del Commissariato di Nola è intervenuto presso il parcheggio del centro commerciale “Vulcano Buono” per un alterco tra alcune persone durante il quale, un giovane del ‘95, Domenico Esposito, è stato ferito gravemente con un’arma da taglio e trasportato conseguentemente presso l’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola dove poi è deceduto.

È al vaglio dell’autorità Giudiziaria che procede la posizione del soggetto ritenuto responsabile. Dinamica dei fatti in fase di ricostruzione ad opera di personale del Commissariato di Nola che procede.

La direzione del Vulcano Buono: "Lite sembrerebbe nata per un parcheggio"