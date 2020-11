Volato giù dal balcone mentre faceva dei lavori: addio a Volodymyr

Volodymyr Chaplya non ce l’ha fatta. Il 44enne precipitato due sere fa dal balcone di casa sua è morto per le conseguenze della caduta. Un grande dolore per la famiglia e per tutta la comunità di Terzigno dove l’uomo di origine ucraina viveva insieme alla moglie e alle due figlie. Volodymyr ha lottato fino alla fine, ma le ferite erano troppo gravi.

Sulla dinamica dell’incidente stanno ancora indagando le forze dell’ordine, aiutate pare anche dalla testimonianza di alcune persone presenti in quel momento. Sembra comunque che il 44enne stesse effettuando alcuni lavori di manutenzione presso la sua abitazione al secondo piano e avrebbe perso l’equilibro cadendo in terra. Un tragico incidente. I funerali si terranno alle ore 16 presso la parrocchia dell’Immacolata Concezione, l’intera comunità si stringe al dolore della sua famiglia