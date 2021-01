Schianto in moto, addio a Vittorio: non era ancora ventenne

Schianto mortale al Rione Traiano, nel quartiere di Soccavo, dove nella morte ha perso la vita Vittorio Perfetto. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un palo della luce. Perfetto, non ancora ventenne, si è spento all'ospedale San Paolo dove è arrivato in gravi condizioni. Troppo gravi le ferite riportate per il giovane che, in queste ore, viene pianto in tutto la zona. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno circolando sui social: "Un altro angelo lassù...vittorio perfetto r.i.p.amico mio ti ricorderò così tvb".