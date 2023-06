Malore in ospedale, muore Vittorio Parziale: lascia una figlia di sei mesi

E' Vittorio Parziale il 29enne, residente nel Pallonetto, morto ieri sera al Vecchio Pellegrini. Il giovane, padre di una bimba di sei mesi, si era recato in ospedale per un forte mal di stomaco e con dolori al petto. Secondo i familiari che hanno sporto denuncia (tramite gli avvocati Giovanni Fusco e Amedeo Di Pietro) sarebbe stata diagnosticata al 29enne una cattiva digestione.

Per Vittorio Parziale (in attesa dell'esito di ulteriori esami) sarebbero scattate le dimissioni. Però poco prima di varcare l'uscio ospedaliero si è accasciato al suolo, colpito probabilmente da un infarto. Vani i soccorsi, per il giovane non c'è stato niente da fare.

La famiglia del 29enne chiede che venga fatta luce sulla morte del proprio caro.

Disordini

Ieri sera i poliziotti sono intervenuti presso l’ospedale Vecchio Pellegrini per una segnalazione di una ressa al pronto soccorso. Giunti sul posto, sono stati avvicinati da numerose persone ed una di esse avrebbe colpito con dei pugni il cofano anteriore dell’auto di servizio minacciando gli operatori ma è stata bloccata.