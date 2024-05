Addio al luminare dell'ortopedia: è morto Vittorio Monteleone

Una vita spesa per la medicina e per i suoi pazienti quella di Vittorio Monteleone, uno dei chirurghi ortopedici più apprezzati nel panorama medico mondiale, scomparso ieri. Nato in Puglia a Sannicandro Garganico si trasferì prima a Roma per studiare Medicina e Chirurgia e poi a Napoli per la specializzazione, sfuggendo ai voleri del padre che lo avrebbe voluto far iscrivere ad Economia e Commercio.

Proprio a Napoli Monteleone ha trascorso l'intera vita professionale e non solo in compagnia della sua Rita. La sua carriera è stata un crescendo di successi e di soddisfazioni: il primariato all’Ospedale Incurabili, poi al San Paolo e infine al Cardarelli, accompagnate dalle collaborazioni con i più importanti ortopedici europei e mondiali. Nel libro "Una vita per l'ortopedia", Tullio Pironti editore, pubblicato nel 2020, aveva raccontato aneddoti e curiosità sulla sua vita.

"Maestro della scuola medica internazionale"

"Cari amici, ci ha lasciati il Dottor Vittorio Monteleone, luminare di ortopedia, è stato un maestro della scuola medica internazionale. Dedicò la sua vita alla cura e al conforto di chi soffriva. Caro amico di famiglia, sono accanto ai suoi affetti, penso all'amata moglie Rita. La sua compassione e saggezza resteranno per sempre nei cuori dei pazienti e delle famiglie che ha assistito. La sua memoria sarà un faro di speranza e di umanità. Riposi in pace", è il post pubblicato da Flora Beneduce, politica e medico napoletano.