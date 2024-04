Musica in lutto, addio a Vito Ranucci: il dolore degli amici

Nei giorni scorsi il mondo della musica è stato sconvolto da una grande perdita. Il noto musicista e compositore Vito Ranucci è morto a 51 anni. La notizia si è subito diffusa anche sui social e tanti sono i messaggi per lui e la sua famiglia.

"Nel giorno di Pasqua avere notizia della seconda tragedia in una settimana è devastante. Il mio amico di infanzia, di uscite assieme quando eravamo all'agrario,i passaggi a via argine assieme per arrivare a scuola...mi hai fatto conoscere la Musica vera e il primo ad avvicinarmi all'arte. Eri una capa di cazzo ma ti volevo un gran bene.

Ho pregato per te e tu a modo tuo hai cercato di darmi un sostegno tempo fa. Ho avuto l'onore per una volta di fare una cosina con te per il tuo primo corto ed ero contento come un bambino a scrivere delle strade di ponticelli della nostra infanzia per te. Nulla. e per via di una maledetta strada e dell'ennesimo stronzo non potremmo più incontrarci e poterti mandare a fanculo oppure a ridere a crepapelle dei bulli che ci cacavano il cazzo a scuola nella loro rozzezza. Ti saluto per ora con una preghiera per te ,mamma e Peppe e col pezzo tuo che ho amato di più dopo novembri..."Vesuvio" di Vito Ranucci ARTISTA e Amichetto mio grande", ha scritto - ad esempio - Mauro.