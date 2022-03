Lutto nel quartiere: addio a Vito "O' fotografo"

Lutto nel quartiere di Pianura per la morte di Vito Patruno. Vito, benvoluto da tutti, era uno storico fotografo del quartiere. Tanti in queste ore lo piangono e lo ricordano anche sui social.

Tra questi c'è Fulvio Feo che lo ricorda con un messaggio commovente: "Nonna, zia Lina, zia Peppina, zio Nicola, preparatevi ad accogliere zio Vito che oggi nel silenzio di chi non credeva ha deciso di ritornare da Voi, per riabbracciarvi tutti e ancor di più, ritrovare zia Lina e Paolo che bruscamente lo hanno preceduto. Sembrava una domenica normale, ma noi non sapevamo che di li a poco arrivasse la telefonata che non ti aspetti.

Già, Vito "'O FOTOGRAF", ha lasciato questa terra, e cosi con lui anche una generazione di Patruno, quel Patruno che tanto è stato amato e stimato da una città e un quartiere nel quale fondò il suo primo studio fotografico, ora si prepara a raggiungere i suoi cari. Per chi lo ha conosciuto, sa che grande uomo è stato e continuerà ad essere.

Il vuoto è incolmabile, la tristezza incombe e le lacrime non hanno forza più di bagnare i volti di chi lo ha da sempre amato. Ora hai trovato la tua tranquillità e serenità, pronto per un ultimo viaggio. Mi mancherai molto ma non andranno via i ricordi di una vita quando mi portavi con te ai matrimoni. ora potrai immortalare le bellezze del paradiso, e rendere tutto ancora più bello. Un mio ultimo abbraccio te lo do cosi, racchiuso nei miei pensieri, scossi e malinconici. Riposa in Pace e ritorna sereno senza sofferenza dai tuoi cari".