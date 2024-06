Si sente male mentre guida e si schianta al suolo: Vincenzo muore a 47 anni

Lutto ad Afragola per l'improvvisa e prematura scomparsa di Vincenzo Vitolo. Il 47enne è morto domenica mattina sulla Sannitica, a Casoria, a seguito di un malore. L'amato insegnante era in sella alla sua moto con la moglie quando si è sentito male.

Dopo il malore ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sul manto stradale. Nell'incidente coinvolta anche la moglie, poi ricoverata al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

Per Vincenzo, invece, è stato tutto inutile. Quando sono intervenuti i soccorsi il suo cuore aveva già smesso di battere. Sulla dinamica dei fatti indaga la Polizia Municipale. La notizia della sua morte ha sconvolto l'intera comunità cittadina e quella scolastica della "Rocco" di Afragola. Tanti i messaggi pubblicati per lui e per la sua famiglia anche sui social.