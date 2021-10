"E' morto il giovane Vincenzo. Vita spezzata troppo presto"

"Il mio pensiero, come sindaco e come padre oggi è per la famiglia del giovane Vincenzo Turazzo nostro concittadino deceduto negli Stati Uniti. La perdita di un giovane figlio è un dolore incommensurabile, le parole servono a poco. È una vita che si è spezzata troppo presto. A nome di tutta l'amministrazione comunale e della comunità montese desidero esprimere le più profonde condoglianze e la nostra vicinanza ai genitori e a tutta la famiglia. Riposi in pace", scrive in una nota Peppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida sulla scomparsa del giovane.