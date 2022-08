Addio a Enzo: "Amava la sua Napoli e si sentiva cittadino del mondo"

Lutto a Napoli per la morte prematura di Vincenzo Silvestri, molto conosciuto come musicista di strada. A dare la notizia della sua scomparsa è "Magnammece o pesone": "In questi giorni è venuto improvvisamente a mancare in seguito a un malore Vincenzo Silvestri. Un'anima gentile, musicista di strada conosciuto e benvoluto, ha affrontato le difficoltà di un'esistenza precaria diventando attivo nel movimento di lotta per l'abitare con cui si è battuto per il diritto alla casa proprio e degli altri. Amava la sua Napoli e si sentiva cittadino del mondo, vicino a tutte le persone e le culture che sanno "condividere il rispetto" e l'attenzione ai sentimenti. Che ti sia lieve la terra".