Addio a Enzo "e Capacione": "In Paradiso avevano bisogno di lui"

Lutto nel quartiere di San Pietro a Patierno per la morte prematura di Vincenzo Serino. Il 62enne, conosciuto come "Enzo e Capacione", lascia la moglie Patrizia e i figli. L'intera comunità si è stretta alla famiglia in questo momento di grande dolore. I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio presso la Chiesa Parole di Vita di Volla.

Tanti i messaggi per lui anche sui social. "Una persona brava e buona è sempre triste quando lascia questa terra ,ma Gesù aveva bisogna di lui in paradiso R .I .P Enzo", scrive Anna. O, ancora, c'è il messaggio di Gaetano: "Sentite Condoglianze alla famiglia Serino per la grande perdita. Vincenzo un grande padre ed uomo, un pezzo del nostro quartiere".