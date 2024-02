Era in attesa di un trapianto, è morto Enzo Scoglio

Si è spento Vincenzo Scoglio. L'uomo era in attesa di un trapianto di cuore. I suoi familiari ed in particolare la moglie avevano lanciato un appello al fine di velocizzare le procedure per l'operazione che sarebbe potuta essere decisiva per tenere in vita il loro caro, ma l'attesa purtroppo è stata vana. Un problema cardiaco ha stroncato la vita al 35enne residente a Chiaiano. In lutto il quartiere.

Vincenzo, i cui funerali si sono tenuti presso la Chiesa San Giovanni Battista, lascia oltre alla moglie Anna anche la figlioletta di soli 15 mesi.