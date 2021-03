Bidello morto quattro giorni dopo il vaccino, la moglie: "Ho denunciato tutto alla polizia. Voglio la verità"

Vincenzo Russo aveva 58 anni. Attesa per l'autopsia

Ha destato sconcerto la moglie di Vincenzo Russo, il bidello morto ad Acerra a soli 58 anni, quattro giorni dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. La salma è stata sequestrata dagli agenti del commissariato di Acerra per l'autopsia, dopo la denuncia presentata dai familiari del bidello che lavorava alla scuola Viviani di Casalnuovo

In un’intervista a “La Repubblica” la moglie, Anna Palladino, ha raccontato: “Domenica ha fatto il vaccino ma stava bene. Lunedì è andato a scuola e dopo un po’ ha iniziato ad accusare dei brividi e ha chiesto al preside di tornare a casa. La sera non aveva febbre, ma si sentiva indolenzito. Pensavamo fosse normale. Mercoledì ha telefonato la guardia giurata chiedendomi di andare in ospedale. Ero quasi arrivata quando ha chiamato anche il medico dicendo che Vincenzo si era aggravato, fino a morire. Ho denunciato tutto alla polizia: voglio sapere perché tutto questo è avvenuto. Voglio conoscere la verità".