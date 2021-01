Lutto nel mondo della sanità napoletana: addio al dott. Comune

Lutto nel mondo della sanità napoletana. L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord piange la scomparsa del dott. Vincenzo Pio Comune, Direttore del Dipartimento Materno Infantile e primario del reparto di pediatria del San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Il ricordo che tutti hanno di Enzo Pio è quello di un uomo gentile, sempre disponibile e sempre attento alle problematiche dell'infanzia e della maternità. La sua passione per la comunità lo ha reso protagonista della vita cittadina di Giugliano per diversi anni, ricoprendo ruoli istituzionali nell'ambito del consiglio comunale.

La sua storia professionale è fortemente legata all'ospedale San Giuliano. Maestro per giovani medici, infermieri e puericultrici, sarà ricordato sempre per la sua professionalità, il suo sorriso e la sua disponibilità. La sua scomparsa lascia un vuoto umano e professionale enorme.

"La notizia della scomparsa di Enzo Pio è per noi tutti motivo di grande dolore. Come Direzione vogliamo che la generosità, la professionalità e la dedizione che Enzo Pio ha sempre mostrato nel suo lavoro continuino ad essere un faro per le giovani generazioni di medici, infermieri, oss. Per questo, nei prossimi mesi realizzeremo iniziative che potranno ricordarlo in maniera duratura, con momenti di intitolazione che testimonino il suo impegno nella tutela dell’infanzia e della maternità", le parole di Antonio d'Amore, Direttore Generale dell'ASL Napoli 2 Nord "

Il dottor Enzo Pio Comune aveva 68 anni, nel mese di novembre, nella fase più acuta della seconda ondata pandemica, era risultato positivo al Covid-19 ed era stato ricoverato prima nel reparto dedicato del San Giuliano di Giugliano e poi al Cotugno di Napoli.

La Direzione dell'Asl Napoli 2 Nord, a nome di tutto il personale dell’ASL, si stringe ai familiari, ai collaboratori e ai tanti amici di Enzo Pio.