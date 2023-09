Il piccolo Vincenzo ucciso da un brutto male: aveva solo 11 anni

Lutto a Sant'Antimo per la prematura scomparsa del piccolo Vincenzo Petito, portato via a soli 11 anni da una grave forma di leucemia. Inutili gli appelli arrivati nei giorni scorsi per la donazione di sangue. Vncenzo, purtroppo, ieri ha concluso la sua battaglia contro la malattia.

In queste ore l'intera città si stringe alla famiglia. Sono tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza per la scomparsa di questo piccolo angelo. Su alcuni gruppi social c'è anche chi chiede una preghiera: “Accendiamo tutti una candela per Vincenzo. Era un bambino dolcissimo e lo sarà per sempre. Sei andato dove non esiste più il male, vai a conoscere la felicità che ti meriti tutta”.