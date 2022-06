Lutto per la nota scuola guida: addio a Enzo

Lutto nel Rione Sanità per la morte di Vincenzo Novi. Vincenzo era noto a tutti per la sua scuola guida dove si sono patentati - appunto - tante persone del quartiere che in queste ore lo piangono.

La notizia della sua morte è arrivata via social dal gruppo "Sei del Rione Sanità se...". "Purtroppo ci lascia Vincenzo Novi, altra icona del quartiere. Sentite condoglianze dallo staff pagina", si legge in un post. Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.