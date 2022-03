Lutto in città: addio a Vincenzo "O' puzzulan"

Lutto a Monte di Procida per la morte di Vincenzo Miglietta. Vincenzo, da tutti conosciuto come u' puzzulan, si è spento a 85 anni. Lo piangono i figli, le nuore, altri parenti e amici. Lutto nella comunità cittadina che in queste ore si stringe alla famiglia dell'uomo, molto conosciuto nel comune in provincia di Napoli.

Domani l'ultimo saluto a Vincenzo. Il corteo funebre partirà dalla sua abitazione in via Caappella per poi proseguire verso la Chiesa del Casale per la celebrazione delle esequie.