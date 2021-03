Il Covid uccide Vincenzo Ferraro: aveva solo 24 anni

Lutto a Gragnano per la morte di Vincenzo Ferraro, 24 anni, ucciso dal Covid. Il giovane era ricoverato da circa un mese. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e il peggioramento delle ultime ore lo ha portato alla morte. Vincenzo Ferraro era molto conosciuto e ben voluto in città. Sono decine i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando alla famiglia.

Il messaggio della sorella

Solo domenica scorsa, la sorella di Vincenzo scriveva: "Non ci sono parole per descrivere l’amore che provo per Te - ha scritto sui social la sorella - ,sei una persona eccezionale ,sei un fratello che tutti vorrebbero,sei la mia spalla forte ,sei il mio sangue ,sei il mio ossigeno ,sei la mia anima ,sei un dono prezioso che mamma e papà mi hanno donato ,sei un giocherellone ,sei un ragazzo con il cuore d’oro , non riesco più a stare senza di te devi combattere xké qua non ha più senso la mia vita ,tu sei forte me lo dicesti tu .TI AMO SANGUE MIO ,ti sto aspettando".