Lutto in città per la morte di Enzo Vanacore: "Ci mancherà tantissimo"

Lutto a Napoli per la morte di Vincenzo Vanacore. Enzo, così come tutti lo chiamavano, è deceduto a 65 anni. L'annuncio della sua dipartita è arrivato da Stefania Piras: "Insieme fino all’ultimo respiro nessun ricordo andrà perso addio Vincenzo". Vanacore era noto per aver messo in piedi il progetto sociale "L'uomo e il legno". Sono tantissimi, sui social, i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa e di vicinanza alla famiglia.

Tra questi c'è il messaggio di Nicola Nardella, presidente della VIII Municipalità: "Questa mattina mi è arrivata una notizia terribile. Vincenzo Vanacore ci lascia. Enzo era una persona di una disponibilità unica. Arrivavi lì col problema e si di faceva in quattro per risolverlo. Difficile trovare le parole in questi momenti. Un abbraccio ed un pensiero anche ai lavoratori della cooperativa che ora hanno le responsabilità di crescere in fretta. Che la terra ti sia lieve Vincè".

Il progetto "L'uomo e il legno"

La Coop. “L’Uomo e il Legno” nasce nel 1995 nel quartiere di Scampia, a Napoli, con lo scopo di promuovere l’integrazione attraverso l’inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate. La cooperativa, nei suoi primi anni di attività, ha avuto come oggetto principale del suo impegno: -la lavorazione del legno nel rispetto della storia, della cultura, e della tradizione artigiana; -lo studio e la messa a punto di nuove tecniche di lavorazione del legno e di elaborazione di quelle antiche, -il restauro e la conservazione di oggetti d’arte; -la lavorazione artigianale di prodotti di arte presepiale, vetro, cuoio e bigiotteria; - il mettere a disposizione la propria esperienza nel mondo del lavoro e della scuola, anche attraverso la conduzione di corsi di formazione e qualificazione professionale; -l’elaborazione in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, Nazionali ed Internazionali di programmi, progetti e ricerche volti a favorire attività culturali e di informazione. -la commercializzazione dei prodotti artigianali di ogni genere, sia italiani che provenienti da Paesi Esteri.

Oggi la Cooperativa è cresciuta ed ha diversificato i campi d’interesse: lavora con i minori, i diversamente abili, con i migranti. L'Uomo E Il Legno ha inoltre aperto altre tre sedi, una comunità alloggi, creando una rete di collaborazione con almeno 40 enti, tra Napoli e provincia, fino a Benevento ed Avellino. Oltre alla Falegnameria si è aggiunta anche la lavorazione della ceramica, una“Global Service” per interventi di piccole ristrutturazioni e manutenzione, oltre ad un know how per il diserbo chimico- fisico e per le bonifiche dei terreni. Ultima si è aggiunta l’agricoltura, creando campoAperto, una Fattoria sociale che gestisce circa 2 ettari di terreno all’interno del penitenziario di Secondigliano assumendo a tempo determinato 5 detenuti.