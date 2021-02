Agguato nel circolo degli ultrà, il 40enne De Luca muore in ospedale

E' morto in ospedale Vincenzo De Luca, il 40enne rimasto vittima di un agguato avvenuto a Scampia, in via Annamaria Ortese, nella cosiddetta "33".

L'uomo, detto Tarantella, considerato vicino al clan Abbinante, era nel circolo ultrà del Napoli Ciccio Turrini, quando è stato raggiunto dai killer che hanno esploso contro di lui una raffica di colpi d'arma da fuoco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Stella.