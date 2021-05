E' morto il farmacista Vincenzo Angelino: "Ha dedicato tutta la sua vita al servizio degli ammalati"

Lutto a Cardito per la morte del farmacista Vincenzo Angelinoa soli 58 anni. Il decesso è avvenuto ieri all’ospedale Cotugno, dove era ricoverato dal primo maggio. Oggi alle 16 si terranno i funerali, nella chiesa di San Biagio di Cardito.

"La benedizione del feretro di Vincenzo Angelino, conosciutissimo e apprezzato infermiere della storica farmacia De Pasquale di Cardito, che il covid ci ha portato via in pochi giorni. Fin da giovanissimo si era votato alla professione di farmacista e di infermiere, dedicandosi incessantemente al servizio degli ammalati e degli infermi come missione laica per il prossimo. Eroicamente ha vissuto mettendo sempre il bisogno degli altri al primo posto, eroicamente è morto contraendo il virus letale, proprio nel servizio degli ammalati. Enzo, 58 anni, celibe, già esperto farmacista, si è laureato anche in Scienze infermieristiche ed ha conseguito numerosi master. La sua grande preparazione professionale multidisciplinare lo ha portato a ricoprire anche il ruolo di tutor dei corsi di Tirocinio Clinico presso l’Università Luigi Vanvitelli. Farmacista espertissimo, infermiere dotto e sapiente, non meno di medicina e chirurgia, sapeva inquadrare e consigliare su problematiche e patologie che, spesso, sfuggivano addirittura al medico specialista. Curava con amore e maestria gli ammalati: ha condotto una vita virtuosa e beata, dedicandosi interamente a quanti avevano bisogno di cure ma anche solo di un consiglio competente e sapiente… La sua battaglia contro il covid è iniziata lo scorso 1 maggio. Ricoverato d’urgenza all’ospedale Cotugno di Napoli, è spirato al cielo ieri 9 maggio, proprio al termine della supplica della Vergine di Pompei, quando si è concluso il suo calvario. Per tutti è stato un Amico Sincero, un Fratello maggiore, Amorevole e Vero, un baluardo di carità cristiana, un faro di sapienza e di conoscenza. Virtuosamente ha praticato sempre il bene, ha esercitato la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza, le virtù e la grazia, la fede, la speranza e la carità. Che la Madre di Cristo lo accolta tra i Beati, tra gli Angeli e i Santi nella Gerusalemme Celeste perché possiamo testimoniare che, in Lui, nella tua Anima sempre gentile, la Carità si è incarnata fino a diventare concreta, esprimendosi sempre delicatamente, con Amore fraterno, verso chiunque gli chiedeva un consiglio, un aiuto per la propria salute. In uno degli ultimi messaggi scrivevi: “Raffaele, sto coltivando eremitaggio e mortificazione della carne”, questa volta era per davvero! Beatamente ha vissuto e santamente è volato al cielo, esercitando laicamente ed eroicamente le cristiane virtù che, a ragione, possiamo ritenere proprie dei servi di Dio. L’intera comunità di Cardito si stringe intorno alla cara mamma Marianna, ai fratelli Giovanni e Marisa, all’amato nipote, Claudio", scrive nel post Facebook il giornalista Raffaele Mugione, amico del compianto farmacista.