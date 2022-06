Addio a don Enzo: l'amato diacono del quartiere

Lutto a SEcondigliano per la morte del diacono Vincenzo Alvino. Enzo, così come tutti lo chiamavanop, aveva 74 anni. Ben voluto da tutti - anche per il suo grande impegno pastorale tra i bisognosi del quartiere - Enzo era noto anche per essere docente di economia aziendale e turistica, all’I. P. S. S. C. T. Miano, nel quartiere Scampia.

Ha servito tre parroci da quando, nel 1984 è stato ordinato diacono. La notizia della sua dipartita è arrivata attraverso la pagina della parrocchia Sant'Antonio da Padova che ha servito per anni e al massimo delle sue capacità e forze. Proprio nella stessa parrocchia domani, alle ore 9:30, si terranno i funerali. Tanti i messaggi per lui, anche sui social.