Tragedia a pochi passi dallo stadio Maradona, si accascia al suolo e muore

Ieri sera in via degli Scipioni, a poche centinaia di metri dallo stadio Maradona e da piazzale Tecchio, un uomo mentre rientrava a casa ha accusato un malore improvviso dopo aver parcheggiato l'automobile.

Due ragazzi si sono accorti che qualcosa non andava e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. "Gli infermieri dell'ambulanza hanno fatto di tutto per salvarlo", raccontano i presenti.

Per il 70enne però non c'è stato niente da fare, in quanto è sopraggiunto un arresto cardiaco che gli ha spezzato la vita.