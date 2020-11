Verona, muore un operaio 38enne: lavorava per una ditta napoletana

Un operaio 38enne, romeno residente a Roma, è deceduto a Verona mentre lavorava - secondo quanto riferito da VeronaSera - in un cantiere per una ditta napoletana. L'uomo sarebbe caduto da un'impalcatura dopo il cedimento di un asse che lo reggeva, e sarebbe precipitato in basso per oltre 4 metri. Le operazioni di rianimazione da parte del 118 sono state, purtroppo, infruttuose.

