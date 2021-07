Variante Delta, c'è la prima vittima nel napoletano: aveva ricevuto solo una dose di vaccino

E' stato ricoverato 10 giorni in terapia intensiva prima di spirare in ospedale

Agerola è stato uno dei primi focolai della variante Delta in Campania (i primi casi in una palestra). Il 60enne Nicola Cuomo, colpito dalla variante maggiormente infettiva del Covid, è stato ricoverato all'ospedale di Boscotrecase in seguito all'aggravamento delle sue condizioni di salute. Dopo 10 giorni di terapia intensiva il pensionato è spirato in ospedale.

All'uomo, che aveva patologie pregresse, era stata somministrata la prima dose di vaccino, anche se sappiamo dai protocolli sanitari che gli anticorpi iniziano a svilupparsi soprattutto dopo la seconda dose.