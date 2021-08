Infermiere vaccinato con doppia dose muore per Covid: era stato in vacanza in Sardegna

Il virus ha "bucato" in questo caso il vaccino. L'uomo era stato vaccinato sei mesi fa

Un infermiere del Cotugno, vaccinato sei mesi fa con doppia dose Pfizer, è morto per Covid. Il 63enne aveva scoperto di essere positivo al virus dopo la vacanza in Sardegna con i suoi familiari, spiega Il Mattino.

Si tratta di uno dei casi del virus (probabilmente in una delle sue varianti più aggressive) che riesce a bucare lo scudo del vaccino, andando a colpire in maniera grave e in questo caso mortale un organismo vivente.