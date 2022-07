Filippo muore mentre cerca di accendere il barbecue: aveva solo 20 anni

Ha provato ad accendere il barbecue con l'alcool etilico ed è rimasto gravemente ustionato. Così è morto Filippo Giuseppe Marzatico, 20 anni il prossimo agosto. Troppo gravi le ferite riportate dal giovane morto in tarda mattinata mentre i medici lo stavano trasportando all'ospedale Cardarelli di Napoli.

Tutto è successo ieri sera. Filippo si trovava, con altre persone, all'interno della propria abitazione, in via Toscanini, quando è stato travolto dalla fiamma di ritorno della griglia. Dopo l'allarme, sul posto sono prontamente giunti i carabinieri - che indagano sul fatto - e il personale del 118 che l'ha trasportato al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

Secondo le prime notizie, il giovane non era in pericolo di vita, ma con il passare delle ore la situazione si è aggravata. Le ustioni erano troppo gravi e i medici hanno disposto il trasferimento all'ospedale Cardarelli di Napoli. Purtroppo, però, il cuore di Filippo ha smesso di battere nel trasferimento. La salma del giovane, molto noto per la sua attività di dj - con il nome di Filip Master -, è stata restituita alla famiglia.

Tra i post che ricordano il giovane dj anche quello dell'amico Wilder: "In un odei giorni miei più felici, tanto sognato, debuttare su quell'isola da noi tanto amata, un dispiacere così forte non me lo dovevi dare. A differenza di quanto gli altri pensavano, ci volevamo molto bene. Ti ho visto crescere e suonare sempre con me. Ho sempre lasciato fare il tuo percorso perché rivedevo in te la stessa caparbietà che mi disitngueva ai miei vent'anni. Le notti intere a parlare. Tanti consigli che nel mio piccolo ti davo. Da oggi il tuo messaggio prima di ogni party 'Siamo caricho?' non arriverà più, ma ti prometto che ti porterò nel cuore ed ogni mia vittoria sarà anche la tua".