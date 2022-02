Tragedia nel Napoletano: 75enne perde la vita mentre guida il trattore

Ieri sera i Carabinieri della stazione di Carbonara di Nola sono intervenuti in Via Sansonetto dove ha perso la vita un 75enne del posto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un trattore e stava eseguendo alcuni lavori nel proprio fondo agricolo quando sarebbe stato centrato in pieno da un palo di legno, tranciato accidentalmente con il veicolo. Il 75enne sarebbe morto sul colpo. La salma è stata restituita ai familiari.