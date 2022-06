Colpito da un malore in spiaggia: morto 48enne

Un uomo di 48 anni è deceduto a Torre del Greco. Forse è stato colpito da un malore l'uomo che era sugli scogli nella zona tra via Litoranea e Santa Maria la Bruna, quando improvvisamente si è accasciato a terra senza dare più alcun segno di vita.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, ma tutto è stato inutile. Quando la squadra è giunta sul posto per lui già non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti e il medico legale. Per gli inquirenti la morte è stata naturale. La salma, infatti, è stata già restituita alla famiglia e non ci sarà bisogno di eseguire l'autopsia.