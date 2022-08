Tragedia in una nota spiaggia: ritrovato il cadavere di un uomo

Un uomo è stato trovato privo di vita questa notte sulla spiaggia delle Monachelle a Pozzuoli. Si tratterebb di un clochard polacco di circa 50 anni. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno visto l'uomo accasciato che non dava segni di vita.

Sul posto, come riporta Cronaa Flegrea, leforze dell’ordine e il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Pozzuoli e i vigili urbani. Le cause della morte, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sono naturali.