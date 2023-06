Dramma in piazza: esce dalla palestra e viene ucciso da un infarto

Dramma a Casoria dove un uomo ha perso la vita dopo essere uscito dalla palestra. La tragedia si sarebbe consumata nella centralissima piazza San Paolo. Come raccontano alcuni testimoni, nella serata di ieri l'uomo dopo essere uscito dalla palestra si sarebbe sentito male prima di accasciarsi al suolo.

L'uomo è stato subito soccorso da alcuni passanti, ma per lui non c'era niente da fare. Ad ucciderlo sarebbe stato un infarto. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso. Al momento non sono note le genralità della vittima.