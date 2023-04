Politica in lutto: è morto Umberto Minopoli

Lutto nel mondo della Politica per la prematura morte di Umberto Minopoli. Nato a Pozzuoli nel '54, sposato e con due figli, Minopoli è stato - tra l'altro - Consigliere del Ministro per lo Sviluppo Economico per le politiche industriali. Dal 2013 era preidente dell'Associazione Italiana Nucleare. Tanti i messaggi per lui, in queste ore, anche sui social.

Tra questi c'è quello di Piero Fassino: "Provo un grande dolore per la improvvisa scomparsa di Umberto Minopoli. Cresciuto alla scuola di Giorgio Napolitano e Gerardo Chiaromonte, era uomo generoso e dirigente politico lucido e lungimirante, che univa ad un alto spessore culturale una straordinaria passione politica. Credeva fermamente in una sinistra riformista e per la sua affermazione non esitava a combattere a viso aperto battaglie difficili, anche quando impopolari, sempre accompagnando alla curiosità intellettuale l'umanità e l'ironia di chi sa guardare alla vita con sobrietà e leggerezza.

Abbiamo iniziato insieme l'impegno politico alla meta' degli anni '70 e in questi cinquant'anni ci siamo accompagnati condividendo mille momenti di impegno comune. E sempre il suo dire e il suo agire erano ragione di arricchimento. Lo ricordo in queste ore con la profonda tristezza che si vive quando si perde un compagno e un amico vero".

Un messaggio è stato pubblicato anche dal Partito Democratico Campania: "Ciao Umberto! E' scomparso prematuramente- Umberto Minopoli. Napoli, la Sinistra, il mondo del lavoro e dell'impresa perdono una personalità di grande valore e dalla straordinaria vivacità intellettuale e politica.Mancherà a tutti. Alla moglie Carmela Francese,ai suoi figli la comunità del Partito democratico della Campania rivolge un forte e sentito abbraccio".