Si schianta con l'auto contro un muro: Ugo muore a 19 anni

Lutto a Pomigliano per la morte di Ugo Vessicchio. Il 19enne è rimasto vittima di un incidente stradale. Nella notte di venerdì i carabinieri di Somma Vesuviana e Castello Di Cisterna sono intervenuti in via Cupa di Nola per un incidente stradale. Tre giovani a bordo di una utilitaria si sono schiantati, per motivi ancora da accertare, contro il muro perimetrale di un’abitazione. Uno di loro è stato portato all'ospedale Cardarelli di Napoli; mentre gli altri due all’ospedale del mare di Ponticelli.

Purtroppo per Ugo non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo il ricovero. Indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Intanto, sui social sono tanti gli amici di Ugo che gli hanno dedicato un pensiero. Tra questi c'è Serena, che scrive: "Un grande stupido, ma anche una delle persone più buone, dolci e gentili che io abbia mai conosciuto.ti vorrò sempre bene gamberetto, ci mancherai